Son Dakika Haberleri: Karaman'da Kar Yağışı

Karaman'da Kar Yağışı

1 saat önce

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Karaman ile Mersin'in Mut ilçesi arasındaki geçit bölgesinde dün akşam başlayan kar yağışı, yer yer devam ediyor. Kış lastiği olmayan sürücülere geçiş izni verilmeyen Sertavul Geçidi'nde, Karayolları ekiplerinin temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, sürücüleri araçlarında kar lastiği takılı olmadan ve zincir bulunmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Sertavul Geçidi'nde araçlarını durduran bazı sürücüler kar topu oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:58 Kaynak: AA

İç Anadolu Bölgesi, Karaman, Sertavul Geçidi, Kar, Güncel
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