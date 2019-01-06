Karaman'da Kar Yağışı
1 saat önce
İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
İç Anadolu Bölgesi
'ni Akdeniz Bölgesi
'ne bağlayan Sertavul Geçidi
'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Karaman
ile Mersin
'in Mut
ilçesi arasındaki geçit bölgesinde dün akşam başlayan kar yağışı, yer yer devam ediyor. Kış lastiği olmayan sürücülere geçiş izni verilmeyen Sertavul Geçidi'nde, Karayolları ekiplerinin temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.
Yetkililer, sürücüleri araçlarında kar lastiği takılı olmadan ve zincir bulunmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan Sertavul Geçidi'nde araçlarını durduran bazı sürücüler kar topu oynadı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:26 Kaynak: AA
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