Son Dakika Haberleri: Karaman'da Kar Yağışı

Karaman'da Kar Yağışı

14 dakika önce

Karaman'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Karaman'da Kar Yağışı, System.String[]
Karaman'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, öğleden sonra etkisini arttırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde 15 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı, tipi ve sis yüzünden İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi trafiğe kapandı.

Karaman-Mersin karayolu çıkışında bekleyen trafik ekipleri araçların geçişine izin vermiyor.

Karayollarına bağlı 3 ekip, yolu açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde ise Karaman Belediyesine bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:54 Kaynak: AA

Sabah, Karaman, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Sonrası İstanbul Beyaza Büründü Kar Manzaralı Fotoğraf Çekmek İsteyen Vatandaş Ölümden Döndü

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:08:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]