Karaman'da Kar Yağışı

Karaman'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Karaman'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, öğleden sonra etkisini arttırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde 15 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.



Kar yağışı, tipi ve sis yüzünden İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi trafiğe kapandı.



Karaman-Mersin karayolu çıkışında bekleyen trafik ekipleri araçların geçişine izin vermiyor.



Karayollarına bağlı 3 ekip, yolu açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.



Kent merkezinde ise Karaman Belediyesine bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

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