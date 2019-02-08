Son Dakika Haberleri: Karaman'da Kar Yağışı

Karaman'da Kar Yağışı

1 saat önce

Karaman'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Karaman'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini sabah saatlerinde kara bıraktı.

Kar, tipi ve sis yüzünden İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde trafikte aksamalar yaşandı.

Karaman-Mersin kara yolu çıkışında bekleyen trafik ekipleri büyük araçların geçişine izin vermezken, diğer araçların sürücülerine ise zincir takmaları şartıyla geçiş izin veriliyor.

Karayollarına bağlı 2 ekip, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:31 Kaynak: AA

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