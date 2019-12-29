Karaman'da kar yağışı - Son Dakika
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Karaman'da kar yağışı

6 saat önce

Karaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Karaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi, gece başlayan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kent merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 25 santimetreye ulaştı.

Karaman Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde ise kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekipleri de Karaman- Mersin karayolunda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir çıkışında bulunan trafik ekipleri, Mersin yönüne gidecek araçlarda kış lastiği kontrolü yapıyor.

Ekipler, kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Karaman'da kar yağışı

Karaman Belediyesi, Karaman, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:23 Kaynak: AA
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