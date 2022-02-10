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Karaman'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Karaman'da kar yağışı etkili oluyor

10.02.2022 11:30
Karaman'da kar yağışı etkili oluyor

Karaman'da kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

Karaman'da kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

Karaman- Mersin kara yolu, İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldı.

Polis ekipleri şehir çıkışında araçları durdurarak güvenli yollara yönlendiriyor.

Karayolları ekipleri, geçidi trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman- Konya ve Karaman- Ereğli kara yolunda da tipi nedeniyle zaman zaman aksamalar meydana geliyor.

Karaman Belediyesi ekiplerinin, ana yollarda, sokak ve caddelerde kar küreme çalışması devam ediyor.

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İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karaman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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