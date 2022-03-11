Karaman'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Karaman'da kar yağışı etkili oluyor

11.03.2022 00:11
Karaman'da kar yağışı etkili oluyor

Karaman'da kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

Karaman'da kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

Karaman- Mersin kara yolu, İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun yağış nedeniyle kar lastiği olmayan ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri, geçidin trafiğe kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman- Konya ve Karaman- Ereğli kara yolunda da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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Karaman'da eğitime kar engeli Karaman'da eğitime kar engeli Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine açıldı Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine açıldı

İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karaman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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