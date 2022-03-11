Karaman'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Karaman'da kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

Karaman- Mersin kara yolu, İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun yağış nedeniyle kar lastiği olmayan ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri, geçidin trafiğe kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman- Konya ve Karaman- Ereğli kara yolunda da çalışmalar aralıksız devam ediyor.