Karaman'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da kar yağışı etkili oluyor

12.03.2022 14:29
Karaman'da kar yağışı etkili oluyor

Karaman'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Karaman'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Polis ekipleri çekicilerin geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri de kara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karaman Belediyesi ekipleri, sürücülere kumanya dağıttı. AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekipler de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

YORUMLAR
500
Kar nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı Kar nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici türü araçlara kapatıldı Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici türü araçlara kapatıldı

İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karaman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta eşine dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
14:23 Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı
14:22 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul!
14:12 İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü kar sağanağı bekleniyor: Yetkililerden uyarı üstüne uyarı!
14:08 Emojili düello sürüyor! Bahçeli'nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti var
13:41 Bakıcı terörü hortladı: 92 yaşındaki emekli hemşirenin dövülürken attığı çığlıklar yürek dağladı
13:39 Pes dedirten öneri! Yıldız Tilbe, saldırgan köpeklerin zehirlenmesini istedi
13:36 Ukraynalı milletvekilinden Rusya'ya Nazi benzetmesi: Kiev Rusya'nın yeni Stalingard'ı olacak
13:19 Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırlar ve kar küreme araçları birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı
12:50 Babasının mezarına taşlardan kalp yaptı! Gökyüzüne bir baktı ki, ne görsün!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 14:35:16. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement