Karaman'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Yönde Etkiliyor

Karaman'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Karaman'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



Karaman'da sabaha karşı başlayan kar yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimi bulurken, yükseklerde ise 50 santimi geçti. İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçiti'nde de yoğun tipi etkili olurken, ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bölge trafik ekipleri, Mersin yönüne gidecek olan sürücülerin zincirsiz geçişine izin vermiyor. İl Özel İdaresine bağlı ekiplerde kapanan köy yollarını açmak için var gücüyle çalışıyor.



Yoğun kar yağışı sebebiyle Karaman Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de seferber oldu. Toplu taşıma güzergahları, okul, hastane gibi öncelikli yolların sürekli açık tutulması için aralıksız bir şekilde çalışan karla mücadele ekipleri, kar yağışıyla beraber ana arterler, kavşak ve kaldırımlar başta olmak üzere insan ve araç yoğunluğunun fazla olduğu yerlere öncelik vererek kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Gezici süpürge ekipleri de vatandaşların güvenli bir şekilde yürüyebilmelerini sağlamak için sabahın ilk saatlerinden itibaren temizlik çalışmasına başlayarak kaldırımlarda biriken karları kürüdü.



Kar temizleme çalışmaları kapsamında, 6 greyder, 6 kar küreme aracı, 8 kepçe, 6 solüsyon ve tuzlama aracı ile 100 personel 24 saat görevlerinin başında olarak ana yollar başta olmak üzere sorun tespit edilen lokasyonlara anında intikal ederek, kar küreme ile buz önleyici solüsyon ve tuzlama çalışmalarına devam edecek.



Ekipler aynı zamanda sürücülerin ve vatandaşların da gerekli tedbirleri almasını ve daha dikkatli olmalarını istedi. - KARAMAN

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