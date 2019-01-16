Son Dakika Haberleri: Karaman'da Kar Yağışı ve Tip Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Karaman'da Kar Yağışı ve Tip Hayatı Olumsuz Etkiliyor

13 dakika önce

Karaman'da kar yağışı ve tip hayatı olumsuz etkiliyor İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidinde büyük araçların geçişine izin verilmiyorKARAMAN - Karaman'da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Karaman'da kar yağışı ve tip hayatı olumsuz etkiliyor
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidinde büyük araçların geçişine izin verilmiyor

KARAMAN - Karaman'da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
Karaman'da sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı aralıksız devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, yükseklerde ise bir metreyi aştı. İç Anadolu Bölgesini Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidinde ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle büyük araçların geçişine 5 saattir izin verilmiyor. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin yönüne gidecek olan tır ve kamyonları yol kenarlarındaki tesislerde bekletiyor. Karayolları ekipleri, yolun tekrar açılabilmesi için tipinin dinmesini bekliyor. Şehir merkezinde ise belediye ekipleri karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

İç Anadolu, Akdeniz, Karaman, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Bingöl'de Yaşlı Kadın Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Can Verdi Son Dakika! Münbiç'teki ABD Askerlerine Yapılan Saldırıyı DEAŞ Üstlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 15:54:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Kar Yağışı ve Tip Hayatı Olumsuz Etkiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]