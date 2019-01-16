Karaman'da Kar Yağışı ve Tip Hayatı Olumsuz Etkiliyor
13 dakika önce
Karaman'da kar yağışı ve tip hayatı olumsuz etkiliyor İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidinde büyük araçların geçişine izin verilmiyorKARAMAN - Karaman'da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
Karaman
'da kar yağışı ve tip hayatı olumsuz etkiliyor İç Anadolu
'yu Akdeniz
'e bağlayan Sertavul Geçidinde büyük araçların geçişine izin verilmiyor
KARAMAN - Karaman'da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
Karaman'da sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı aralıksız devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, yükseklerde ise bir metreyi aştı. İç Anadolu Bölgesini Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidinde ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle büyük araçların geçişine 5 saattir izin verilmiyor. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü
ekipleri, Mersin
yönüne gidecek olan tır ve kamyonları yol kenarlarındaki tesislerde bekletiyor. Karayolları ekipleri, yolun tekrar açılabilmesi için tipinin dinmesini bekliyor. Şehir merkezinde ise belediye ekipleri karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:41 Kaynak: İHA
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