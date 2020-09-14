Karaman'da karantinaya uymayan 6 kişi KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Karaman'da karantinaya uymayan 6 kişi KYK yurduna yerleştirildi

Vali Işık'ın bundan sonra karantina ihlali yapanlar yurtlarda izole edilecek açıklaması hayata geçirildi

KARAMAN - Karaman'da karantina kurallarına uymayarak ihlal eden 2'si kadın 6 kişi yurda yerleştirilerek gözetim altına alındı.

Son zamanlarda vaka sayısının artış gösterdiği illerin başında gelen Karaman'da, alınan tedbirler bir bir uygulanmaya başlandı. Alınan tedbirler doğrultusunda kurallara uymayarak karantinayı ihlal ettiği tespit edilenler yurda yerleştirildi. Hamidiye Mahallesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nefise Sultan Öğrenci Yurduna şuana kadar karantina ihlale yapan 6 kişi yerleştirilerek gözetim altına alındı. Yurtta izolasyona alınan 6 kişi için yurt önünde polis ekipleri beklerken, UMKE ile bir de ambulans görevlendirildi. Yurtta karantinaya alınanların görevliler dışında kimseyle görüşmelerine izin verilmiyor.

"Vali Işık, karantinaya uymayanların yurda yerleştirileceğini açıklamıştı"

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, tedbirleri denetlemek ve HES kodunu anlatmak için gittiği semt pazarında bundan sonra alınan kararların sıkı bir şekilde uygulanacağını açıklamıştı. Vali Işık, yollarda ve kent genelinde salgın denetim ekiplerimiz vatandaşları durdurarak kişilerden HES kodu sorgulaması yapacak. HES kodu sorgulaması sonucu karantinada kalması gereken kişi var ise alınmış olan kararla bunların yurtlarda izolasyonuna gideceğiz. Eğer bu şekilde dolaşmaya devam ederse 2 yıla kadar cezalandırılması istemi ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasında bulunmasının ardından tedbirler hayata geçirildi.