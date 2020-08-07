Karaman'da kardeşlerin silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika

Karaman'da kardeşlerin silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da bir iş yerinde abla ile erkek kardeşi arasında yaşanan silahlı kavgada, abla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi 723. Sokak'ta bulunan bir oto lastik tamirhanesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İlknur T. (39), erek kardeşi Hilmi T'nin iş yerine gelerek henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda İlknur T, yanında getirdiği tabancayı kardeşine doğrulttu. Hilmi T'nin tabancayı almak için hamle yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu İlknur T. bacağından vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekibi yaralı kadına ilk müdahalesini yaptıktan sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekibi ise kavganın yaşandığı iş yerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Polis olaydan sonra kayıplara karışan Hilmi T'yi yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.