Son Dakika Haberleri: Karaman'da Kargo Paketlerinden Uyuşturucu Hap Çıktı

Karaman'da Kargo Paketlerinden Uyuşturucu Hap Çıktı

1 saat önce

Karaman'da, kargo paketleri ile uyuşturucu hap sevkiyatı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.

Karaman'da Kargo Paketlerinden Uyuşturucu Hap Çıktı, System.String[]
Karaman'da, kargo paketleri ile uyuşturucu hap sevkiyatı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan soruşturma yürütülen Aslı Dudu F. (44 ) ile Selvinaz Ü'nün (28) kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmanın tamamlanmasıyla harekete geçen ekipler, kent girişinde Aslı Dudu F, Selvinaz Ü. ve Ali K'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 180 uyuşturucu hap bulundu.

Zanlıların, Beytullah D. (24) ve Hasan B. (28) adına gönderdiği kargo paketlerinde de 3 bin 898 uyuşturucu hap ele geçirildi. Söz konusu iki şüpheli de yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:08 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Karaman, Güncel
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