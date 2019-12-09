Son Dakika Haberleri: Karaman'da karı-kocayı trafik kazası ayırdı
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da karı-kocayı trafik kazası ayırdı - Son Dakika

Karaman'da karı-kocayı trafik kazası ayırdı

7 saat önce

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole inerek boş tarlaya takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.

Karaman'da karı-kocayı trafik kazası ayırdı, System.String[]

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole inerek boş tarlaya takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Adem Mutlu (65) yönetimindeki 68 LB 018 plakalı otomobil, Karaman-Paşabağı köyü yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya takla attı. Kazada sürücü Adem Mutlu yaralanırken eşi Fatma Mutlu (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Adem Mutlu tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Fatma Mutlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere kocasının tedavi altına alındığı hastanenin morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Adem Mutlu, Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şile otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı
Trafik kazasında yaralananlara ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor ilk kez konuştu: Eve geldiğimde parmakları morarmıştı Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 23:45:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da karı-kocayı trafik kazası ayırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]