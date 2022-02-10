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Karaman'da karın ağırlığına dayanamayan ağılının çatısı çöktü - Son Dakika

Karaman'da karın ağırlığına dayanamayan ağılının çatısı çöktü

10.02.2022 14:50
Karaman'da karın ağırlığına dayanamayan ağılının çatısı çöktü

Karaman'da karın ağırlığına dayanamayan küçükbaş hayvan ağılının çatısı çöktü.

Karaman'da karın ağırlığına dayanamayan küçükbaş hayvan ağılının çatısı çöktü.

Olay, Sudurağı beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Yahya Yula'ya ait ağılın çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle ağırlığa dayanamayarak çöktü. Çatısının bir kısmı çöken ağıldaki koyun ve kuzulara bir şey olmazken, maddi hasar oluştu. Olayın duyulmasının ardından Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Oda Meclis Başkanı Mustafa Kansız ile Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş ve AFAD Müdürü Şerife Han, çatısı çöken ağıla giderek incelemelerde bulunarak üretici Yahya Yula'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundular. - KARAMAN

Karaman'da karın ağırlığına dayanamayan ağılının çatısı çöktü
Karaman'da karın ağırlığına dayanamayan ağılının çatısı çöktü
Karaman'da karın ağırlığına dayanamayan ağılının çatısı çöktü

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Sudurağı, Karaman, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da karın ağırlığına dayanamayan ağılının çatısı çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da karın ağırlığına dayanamayan ağılının çatısı çöktü - Son Dakika
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