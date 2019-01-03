Karaman'da Karla Mücadele Çalışmaları

Karaman İl Özel İdaresi ekipleri etkili kar yağışı sonrası kentte karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman İl Özel İdaresi ekipleri etkili kar yağışı sonrası kentte karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Kent merkezi ve köylerde yılbaşından beri etkili olan kar yağışı ile birlikte İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin başlattığı yol açma çalışmaları devam ediyor.



Aybastı, Özdemir, Güldere, Gülkaya, Akpınar, Çimenkuyu, Üçler, Sarıkaya, Değirmenbaşı, Cerit, Elmadağ, Bademli, Çukurbağ, Çatak, Yılangömü, Göcer, Kızılcalar, Akçaalan, Kalaba, Ada, Bayır, Aşağı ve Yukarı Akın, İhsaniye, Bostanözü, Çukur, Bucakkışla, Kızık, Beydili, Salur, Akçaşehir, Göztepe, Osmaniye, Çoğlu, Burunoba, Eğilmez, Karacaören ve Sinci köylerinde yol açma çalışmaları tamamlandı.



Kar yağışı devam ettiği için Cerit, Elmadağ, Değirmenbaşı ve Bademli köylerinde ise çalışmalar halen devam ediyor.

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