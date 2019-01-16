Son Dakika Haberleri: Karaman'da Karla Mücadele Çalışmaları

Karaman'da Karla Mücadele Çalışmaları

1 saat önce

Karaman'da etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri tarafından kent genelinde başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Karaman'da Karla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Karaman'da etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri tarafından kent genelinde başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Belediye tarafından 6 greyder, 6 kar küreme aracı, 8 kepçe, 6 solüsyon ve tuzlama aracı ile 100 personelle, şehrin birçok noktasında yoğun bir çalışma başlattı.

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ana arterler başta olmak üzere, ara sokak ve caddelerde temizlik çalışmalarını sürdürürken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırımlarda kar temizliyor.

Özellikle kamu kurum ve kuruluşları, hastane ve eğitim kurumları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda, kar küreme ve tuzlama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan gazetecilere yaptığı açıklamada ekiplerin yağışla birlikte greyder, kepçe, kar kürüyücü, solüsyon ve tuzlama araçlarıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek adına durmaksızın çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ana yollar başta olmak üzere sorun tespit edilen yerlere anında intikal edilerek, kar küreme ile buz önleyici solüsyon ve tuzlama çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Çalışkan, "Bu arada vatandaşlarımızdan isteğimiz zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmasınlar ve toplu taşıma araçlarını kullansınlar. Soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı da dikkatli olsunlar." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:50 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komisyoncunun "Çin Kestanesi" İsyanı: Yerli ve Milli Kestanemizi Yemeliyiz Teklif Meclis'te Kabul Edildi: En Düşük Yaşlılık ve Malullük Aylığı Bin Lira Olacak

Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu Youtube Tehlikeli Şakalar İçeren Videoları Yasakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:48:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Karla Mücadele Çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]