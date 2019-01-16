Karaman'da Karla Mücadele Çalışmaları

Karaman
'da etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri tarafından kent genelinde başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
Belediye tarafından 6 greyder, 6 kar küreme aracı, 8 kepçe, 6 solüsyon ve tuzlama aracı ile 100 personelle, şehrin birçok noktasında yoğun bir çalışma başlattı. Karaman Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ana arterler başta olmak üzere, ara sokak ve caddelerde temizlik çalışmalarını sürdürürken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırımlarda kar temizliyor.
Özellikle kamu kurum ve kuruluşları, hastane ve eğitim kurumları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda, kar küreme ve tuzlama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul
Çalışkan gazetecilere yaptığı açıklamada ekiplerin yağışla birlikte greyder, kepçe, kar kürüyücü, solüsyon ve tuzlama araçlarıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek adına durmaksızın çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Ana yollar başta olmak üzere sorun tespit edilen yerlere anında intikal edilerek, kar küreme ile buz önleyici solüsyon ve tuzlama çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Çalışkan, "Bu arada vatandaşlarımızdan isteğimiz zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmasınlar ve toplu taşıma araçlarını kullansınlar. Soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı da dikkatli olsunlar." dedi.