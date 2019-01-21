Son Dakika Haberleri: Karaman'da Karla Mücadele Çalışmaları

Karaman'da Karla Mücadele Çalışmaları

1 saat önce

Karaman İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler için kapalı olan ağıl yollarını açtı.

Karaman'da Karla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Karaman İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler için kapalı olan ağıl yollarını açtı.İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, yaptığı açıklamada, ekiplerin 21 ağıl yolunu açtığını söyledi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin hizmet için yollarda olduğunu ifade eden Kapar, "Son günlerde ekiplerin, karla mücadele konusunda gece gündüz demeden gösterdiği gayret ve çaba takdire şayan. Çobanlarımızın ağıl yollarını açma çalışmalarımız halen devam ediyor. Bizler vatandaşımızın her türlü ihtiyacı için her zaman buradayız." diye konuştu.

İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yukarı Kızılca Köyü Muhtarı Bülent Kepir, yetkililere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:28 Kaynak: AA

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