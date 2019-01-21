Karaman'da Karla Mücadele Çalışmaları
1 saat önce
Karaman İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler için kapalı olan ağıl yollarını açtı.
Karaman
İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler için kapalı olan ağıl yollarını açtı.İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, yaptığı açıklamada, ekiplerin 21 ağıl yolunu açtığını söyledi.
İl Özel İdaresi ekiplerinin hizmet için yollarda olduğunu ifade eden Kapar, "Son günlerde ekiplerin, karla mücadele konusunda gece gündüz demeden gösterdiği gayret ve çaba takdire şayan. Çobanlarımızın ağıl yollarını açma çalışmalarımız halen devam ediyor. Bizler vatandaşımızın her türlü ihtiyacı için her zaman buradayız." diye konuştu.
İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yukarı Kızılca
Köyü Muhtarı Bülent Kepir, yetkililere teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:28 Kaynak: AA
Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
Romanya Dışişleri Bakanı Meleşcanu: Mart Başında Türkiye ile AB Arasında Zirve Planlıyoruz
Erdoğan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız
En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı