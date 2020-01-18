Karaman'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Karaman'da karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Karaman Belediyesinin karla mücadele çalışması devam ediyor.

Karaman'da karla mücadele çalışmaları, System.String[]

Karaman Belediyesinin karla mücadele çalışması devam ediyor.


Karaman halkının mağdur olmaması için karla mücadele ekiplerinin yağış ile birlikte hemen sahaya çıktığını ifade eden Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Belediye olarak kar yağışı başlamasından sonra teyakkuz halindeyiz. Meteorolojiden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda karla mücadele ekibimizi hazır hale getirdik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yağış ile birlikte iş makinelerimiz ve süpürge ekiplerimizi sahaya sürerek öncelikli olarak ana arterleri ve kaldırımları kardan temizledik. Mesai mefhumu gözetmeden bütün ekiplerimizle yağışlar devam ettiği sürece iş başında olacağız. Geceden bu yana vatandaşlarımızın rahatı için fedakarlık yapan tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - KARAMAN

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu
ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 22:32:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]