Karaman'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Karaman Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmaları kapsamında, cadde ve sokakların yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle gece, gündüz demeden tüm yolların açık kalması için yoğun bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Ana arterler başta olmak üzere hastane yolu, otobüs güzergahları, bulvar, cadde ve sokaklarda kapsamlı bir çalışma yürüten ekiplerin tüm yolların açık kalması için yoğun çaba sarf edildiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler bugün sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği çalışmalarda, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeler başta olmak üzere, resmi dairelerin girişlerinde biriken karları temizleyerek vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde işlemlerini yapabilmesi için yoğun mesai harcadı. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu saatlerden itibaren mesai mefhumu gözetmeksizin sahada kalarak vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için yoğun bir şekilde çalışmaktalar."