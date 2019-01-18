Karaman'da Karne Heyecanı

Karaman
'da 48 bin 395 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
İbrahim Bey ilk ve ortaokulunda karne programı düzenlendi.
Törene katılan, Vali Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul
Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu
, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Törende öğrencilere karneleri ile birlikte çeşitli hediyeler verildi.
Emniyet Müdürü Bayraktar'da karnesini teslim ettiği öğrencilere 10 lira harçlık dağıttı.
Program, toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.