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Karaman'da Kasım ayında 11 şahıs uyuşturucudan tutuklandı

6 saat önce

Karaman'da Kasım ayında polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karaman'da Kasım ayında 11 şahıs uyuşturucudan tutuklandı, System.String[]

Karaman'da Kasım ayında polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2019 yılı Kasım ayı içerisinde Karaman'da gerçekleştirdiği operasyonlarda 416 adet reçeteye tabi hap, 254 ekstasy hap, 170 gram esrar, 7 gram kenevir tohumu, 3 gram metamfetamin, 1 gram eroin ele geçirdi. Bu uyuşturucuların ticaretini yapan 11 şahıs ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalanarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.


Uyuşturucuyla olan mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri "Başta milletimizin geleceği olan gençlerimiz olmak üzere, tüm halkımızı uyuşturucunun zararlı etkilerinden korumak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile olan mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" dedi.


Uyuşturucuyla verilen mücadele konusunda vatandaşlardan da destek bekleyen emniyet güçleri "Halkımızın, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen 'UYUMA' isimli uyuşturucu ihbar mobil uygulamasını kullanmaları, ayrıca bu konuda karşılaşacakları bilgileri birimlerimizle paylaşmaları yapacağımız çalışmalara son derece önemli katkı sağlayacaktır" diyerek vatandaşları uyardı. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
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