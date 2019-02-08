Karaman'da Kavga: 6 Yaralı
24 dakika önce
Karaman'da çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Karaman
'da çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Hamidiye
Mahallesi 727. Sokak'ta Suriye
ve Afganistan
uyruklu 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Gias Ali N. (30) bıçak, Fayz Ali N. (20), Shir Ali N. (28), Khiara Mohammed N. (37), Wail Faozi M. ve Rızwani Gülam M. ise sopalarla yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Gias Ali N'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis
, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:08 Kaynak: AA
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