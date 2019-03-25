Son Dakika Haberleri: Karaman'da Kavgada Bıçaklanan Genç Kurtarılamadı

Karaman'da Kavgada Bıçaklanan Genç Kurtarılamadı

54 dakika önce

Karaman'da gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan genç hayatını kaybetti.

Karaman'da Kavgada Bıçaklanan Genç Kurtarılamadı, System.String[]
Karaman'da gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan genç hayatını kaybetti. Olay, saat 16.30 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, elektrikli bisikletle gelen 2 kişi, okuldan çıkan öğrencilerin arasında bulunan bir gençle kavga etmeye başladı. Kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Muammer Yasin Kocaoğlu (18), çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Muammer Yasin Kocaoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına da yansırken, polis olaydan sonra kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:56 Kaynak: İHA

kavga, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Motosiklet Yarışçısı, Yarışı Bırakıp Kavga Etti En Büyük Hayali, Uzman Onbaşının Sonu Oldu Kız Arkadaşını Beklerken Bıçaklandı Son Dakika! Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 20:50:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman'da Kavgada Bıçaklanan Genç Kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]