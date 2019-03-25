Karaman'da Kavgada Bıçaklanan Genç Kurtarılamadı

Karaman'da gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan genç hayatını kaybetti.

Karaman'da gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan genç hayatını kaybetti. Olay, saat 16.30 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, elektrikli bisikletle gelen 2 kişi, okuldan çıkan öğrencilerin arasında bulunan bir gençle kavga etmeye başladı. Kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Muammer Yasin Kocaoğlu (18), çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Muammer Yasin Kocaoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına da yansırken, polis olaydan sonra kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



(İHA)

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