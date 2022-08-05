Süleyman Y, otomobilini bina önüne gelen kadının üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle aracın tavanına düşen ve bu şekilde bir süre giden Merve Ş, yapılan frenle yere düştü.

İddiaya göre, Süleyman Y, kavgalı olduğu Merve Ş'yi konuşmak için Hamidiye Mahallesi yeni adliye binası önüne çağırdı.

Kaynak: AA

Hamidiye, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kavgalı olduğu kadına aracıyla çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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