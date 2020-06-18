Karaman'da kavgaya karışan kişilere 22 bin 50 lira para cezası uygulandı - Son Dakika

Karaman'da aralarında husumet bulunan bir kişiye saldıran 7 zanlı hakkında, sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Hamidiye Mahallesi yeni adliye binası yanında, kamyonetiyle kırmızı ışıkta duran C.D'ye o sırada otomobilden inen 7 kişi saldırdı. Saldırganlar C.D'yi darbederken, kavgaya adliyede bulunan güvenlik güçleri müdahale etti. Darbedilen C.D, Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, kavgaya karışan 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlıların, hurdacılık yaptıkları ve C.D. ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliye sosyal mesafe kuralını ihlalden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.