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Karaman'da kavşak düzenleme çalışmaları

1 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Siyahser Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nin girişindeki kavşağı yeniden düzenleyerek dönel kavşak haline getirdiklerini belirtti.

Karaman'da kavşak düzenleme çalışmaları, System.String[]

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Siyahser Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nin girişindeki kavşağı yeniden düzenleyerek dönel kavşak haline getirdiklerini belirtti.


Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin farklı noktalarındaki kavşaklarda yeniden düzenleme çalışmaları yapıldığını ifade eden Kalaycı, Siyahser Mahallesi'ndeki Siyahser Camisi önündeki çalışmalar kapsamında, kullanışsız ve güvensiz olan kavşağın yeniden ele alınarak daha modern ve kullanışlı bir dönel kavşak haline dönüştürüldüğünü belirtti.


Tekke Kavşağı olarak bilinen kavşakta ekiplerin dönel kavşak çalışmasına başladığını söyleyen Kalaycı şöyle devam etti:

"Daha önce üçgen kavşak şeklinde kullanılan bu güzergahta araçların geçişi sırasında zaman zaman sıkıntılar yaşanıyordu. Dolmuş ile belediye otobüslerinin de geçiş noktası olan bu kavşak, dönel kavşağın hizmete girmesiyle birlikte daha kontrollü ve güvenli hale gelecek. Ekiplerimiz şehrin her noktasına dağılmış durumda. Kış aylarına girmeden mahallelerde gördüğümüz altyapı ve üstyapı eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz."

Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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