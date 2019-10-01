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Karaman'da kavşak düzenlemesi

23 dakika önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kent merkezindeki kavşaklarda düzenleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kent merkezindeki kavşaklarda düzenleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.


Kalaycı, yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Bulvarı'ndan Atatürk Caddesi'ne dönülen bölümde yol genişletme çalışması yapılarak belediye kavşağının yeniden düzenlendiğini belirtti.


Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin son olarak belediye kavşağında zaman zaman oluşan sıkışıklığı önlemek için yol da genişletme çalışması yaptığını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:


"Trafiğin yoğun olduğu yerlerden biri olan belediye kavşağında yapmış olduğumuz iyileştirme çalışmasıyla, kırmızı ışıkta oluşan sıkışıklığın önüne geçerek trafiği bir nebze rahatlatmayı umuyoruz. Şehir genelinde yol ve kavşakların standartlarının yükseltilmesi adına yürütülen çalışmalarımız devam edecek. Attığımız her adım, yaptığımız her hizmet, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve daha modern bir Karaman içindir."

Atatürk Caddesi, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:32 Kaynak: AA
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