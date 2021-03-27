MERSİN Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu - Son Dakika

MERSİN Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu

27.03.2021 19:26

Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu (7)KABALAK VE KELEŞ BULUŞMASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDIKaraman'da, araçlarının kara saplanmasının ardından mahsur kaldıktan 52,5 saat sonra arama- kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan Ege Kabalak (26), birlikte yola çıktığı arkadaşı Furkan...

Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu (7)

KABALAK VE KELEŞ BULUŞMASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Karaman'da, araçlarının kara saplanmasının ardından mahsur kaldıktan 52,5 saat sonra arama- kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan Ege Kabalak (26), birlikte yola çıktığı arkadaşı Furkan Keleş ile hastanede bir araya geldi. Tarsus Devlet Hastanesi'nde bir araya gelen Furkan Keleş ile Ege Kabalak, buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

'SİNYAL ARAMAK İÇİN YOLUNA DEVAM ETTİM'

Cep telefonu sinyali bulabilmek için arkadaşlarından ayrıldığını ve yoluna devam etmekten vazgeçmediğini anlatan Kabalak, " Toros Dağları'ndan aşağı doğru seyahate başladım. Zorlu ve çok ağır bir maceraydı. Bir kuru ekmeğim bile yoktu. Daha önce atılmış, orada buz gibi olmuş bir ekmek bulup, yedim. Mağara altlarında konakladım, enterasan yerlerden tırmandım. Daha önce bir insanın gücüyle yapamayacağı hareketleri yapabildiğimi farkettim. Acının, korkunun insana neler getirdiği bilinmez. Bana çok güzel bir güç getirdi. Bana ailemi, sevdiklerimi hatırlattı" dedi.

'O MUTLULUK TARİF EDEDEBİLECEĞİM MUTLULUK DEĞİLDİ'

Kaybolduktan sonra asla ümidini kesmediğini anlatan Kabalak, ilk telefon görüşmesini yaptığı çeşme başındaki yazıdan çok etkilendiğini belirterek şunları da söyledi:

"Hayatta sevdiğim şeyler. Bu tarzda maceralar yaşamayı seviyorum. Fakat bu bilinçte olmadım, açlıkla sınandım. Sonrasında mutlulukla şimdi karşılanıyorum. Bu benim için kazanımlardan en değerlisi. Çeşme başında bir yazı vardı. Çok güzel bir irfan kişilik yazmış, 'Ey Toros sen bakisin, ben yolcu. Ben geldim gidiyorum. Fakat seninle bu yolculuğumuz bitmedi, sen affet beni. Hakkını helal et' demiş. O hoşuma gitti, uzandım oraya bir tane bank buldum. 'Telefona bir bakayım' dedim. 4.5G yazıyordu. O mutluluk tarif edebileceğim bir mutluluk değildi."

'YAŞIYORLAR MI? DİYE ARADIM'

Cep telefonuna sinyal gelmesinin ardından ilk olarak birlikte yola çıktığı arkadaşlarını aradığını anlatan Kabalak, "Yaşıyorlar mı? korkusuyla, bir taraftan da sevinçle aradım. Açtı, arkadaşlarımın yaşadığını öğrenince o sıra daha fazla güç geldi. Yola devam edecektim ama tabi ki sağolsunlar jandarma ekipleri beni buldular" diye konuştu.

'KÖPEĞİ ISITMAYA ÇALIŞTIK'

Furkan Keleş ise yola çıktıktan sonra ufak sorunlar yaşadıklarını ve sonrasında araçlarının kara saplandığını belirterek, "Çok zorluydu. Bende orada 24 saat kaldım. Detayları kendi sosyal medya hesabımda açıklayacağım. Küçük yavru köpeğim de vardı. Onu korumaya çalıştık hep beraber. Bayağı bir sarıldık. Köpeğimin sağlığı da yerinde. Ege'de görmek istiyor." dedi.

MERSİN Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu
MERSİN Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu
MERSİN Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu
MERSİN Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu
MERSİN Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu
MERSİN Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu
MERSİN Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu
MERSİN Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu
MERSİN Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu

Arama Kurtarma, Cep Telefonu, Karaman, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Anderson Talisca, Galatasaray iddialarına son noktayı koydu: Türkiye'de ben bir kartalım Anderson Talisca, Galatasaray iddialarına son noktayı koydu: Türkiye'de ben bir kartalım TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yayınlanmayacak TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yayınlanmayacak La Liga ekibi Valencia, Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor La Liga ekibi Valencia, Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor Paramotordan inen CZN Burak, bu kez sörf tahtası üzerinde soğan doğradı Paramotordan inen CZN Burak, bu kez sörf tahtası üzerinde soğan doğradı Son Dakika: Kanal İstanbul projesi için imar planları onaylandı ve askıya çıkarıldı Son Dakika: Kanal İstanbul projesi için imar planları onaylandı ve askıya çıkarıldı Mutasyon nedir? Koronavirüs artık daha mı ölümcül? Mutasyon nedir? Koronavirüs artık daha mı ölümcül? Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt
Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı Düzce'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 60 yaş üstü ve riskli gruplar için için aşılama başlıyor Son Dakika: Türkiye'de 60 yaş üstü ve riskli gruplar için için aşılama başlıyor         
19:24
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mart günü koronavirüs nedeniyle 151 kişi vefat etti, 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mart günü koronavirüs nedeniyle 151 kişi vefat etti, 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı         
18:34
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı         
17:25
Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu         
16:35
Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi         
15:57
Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor         
14:43
Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi         
13:09
Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı         
12:29
Hurda parçalardan saatte 50 kilometre gidebilen mini traktör yaptı! Gören kendisine de istiyor Hurda parçalardan saatte 50 kilometre gidebilen mini traktör yaptı! Gören kendisine de istiyor         
11:45
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
11:02
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 19:53:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MERSİN Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei