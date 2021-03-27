MERSİN Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu - Son Dakika

Karaman'da kaybolan genç, 52,5 saat sonra bulundu (7)

KABALAK VE KELEŞ BULUŞMASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Karaman'da, araçlarının kara saplanmasının ardından mahsur kaldıktan 52,5 saat sonra arama- kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan Ege Kabalak (26), birlikte yola çıktığı arkadaşı Furkan Keleş ile hastanede bir araya geldi. Tarsus Devlet Hastanesi'nde bir araya gelen Furkan Keleş ile Ege Kabalak, buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

'SİNYAL ARAMAK İÇİN YOLUNA DEVAM ETTİM'

Cep telefonu sinyali bulabilmek için arkadaşlarından ayrıldığını ve yoluna devam etmekten vazgeçmediğini anlatan Kabalak, " Toros Dağları'ndan aşağı doğru seyahate başladım. Zorlu ve çok ağır bir maceraydı. Bir kuru ekmeğim bile yoktu. Daha önce atılmış, orada buz gibi olmuş bir ekmek bulup, yedim. Mağara altlarında konakladım, enterasan yerlerden tırmandım. Daha önce bir insanın gücüyle yapamayacağı hareketleri yapabildiğimi farkettim. Acının, korkunun insana neler getirdiği bilinmez. Bana çok güzel bir güç getirdi. Bana ailemi, sevdiklerimi hatırlattı" dedi.

'O MUTLULUK TARİF EDEDEBİLECEĞİM MUTLULUK DEĞİLDİ'

Kaybolduktan sonra asla ümidini kesmediğini anlatan Kabalak, ilk telefon görüşmesini yaptığı çeşme başındaki yazıdan çok etkilendiğini belirterek şunları da söyledi:

"Hayatta sevdiğim şeyler. Bu tarzda maceralar yaşamayı seviyorum. Fakat bu bilinçte olmadım, açlıkla sınandım. Sonrasında mutlulukla şimdi karşılanıyorum. Bu benim için kazanımlardan en değerlisi. Çeşme başında bir yazı vardı. Çok güzel bir irfan kişilik yazmış, 'Ey Toros sen bakisin, ben yolcu. Ben geldim gidiyorum. Fakat seninle bu yolculuğumuz bitmedi, sen affet beni. Hakkını helal et' demiş. O hoşuma gitti, uzandım oraya bir tane bank buldum. 'Telefona bir bakayım' dedim. 4.5G yazıyordu. O mutluluk tarif edebileceğim bir mutluluk değildi."

'YAŞIYORLAR MI? DİYE ARADIM'

Cep telefonuna sinyal gelmesinin ardından ilk olarak birlikte yola çıktığı arkadaşlarını aradığını anlatan Kabalak, "Yaşıyorlar mı? korkusuyla, bir taraftan da sevinçle aradım. Açtı, arkadaşlarımın yaşadığını öğrenince o sıra daha fazla güç geldi. Yola devam edecektim ama tabi ki sağolsunlar jandarma ekipleri beni buldular" diye konuştu.

'KÖPEĞİ ISITMAYA ÇALIŞTIK'

Furkan Keleş ise yola çıktıktan sonra ufak sorunlar yaşadıklarını ve sonrasında araçlarının kara saplandığını belirterek, "Çok zorluydu. Bende orada 24 saat kaldım. Detayları kendi sosyal medya hesabımda açıklayacağım. Küçük yavru köpeğim de vardı. Onu korumaya çalıştık hep beraber. Bayağı bir sarıldık. Köpeğimin sağlığı da yerinde. Ege'de görmek istiyor." dedi.