Karaman'da kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Karaman'da 24 Mart'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalmalarının ardından yardım çağırmak için araçtan ayrıldıktan sonra kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Karaman ve Adana'dan bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri, aracından ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ege Kabalak'ı (26) bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Köylülerin yardımı ve paletli arama kurtarma araçlarıyla Kabalak'ın gidebileceği yönlerde çalışmalara devam eden ekipler, özellikle Mersin'in Erdemli ilçesindeki Cocakdere mevkisinde faaliyetleri yoğunlaştırdı.

Karaman Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin de arama çalışmalarına katıldı.

Ayrancı ilçesine bağlı Çat köyü sakinlerinden Tamer Gözeller, gazetecilere, mahsur kalan aracı köyden geçerken gördüğünü söyledi.

Daha sonra aracın yolda kaldığını duyduklarını ve iş makineleriyle bölgeye gittiklerini belirten Gözeller, şunları kaydetti:

"Araçta bir kadın vardı. Diğerlerini sorduğumuz zaman yardım bulmak için araçtan ayrıldıklarını söyledi. Biz de gittikleri yöne doğru arama çalışmalarını yoğunlaştırdık. Birini arama çalışmaları kapsamında bulduk. Diğerini bulmak için gece boyunca çalışmalarımızı sürdürdük ama bir sonuç alamadık. Bugün ise arama çalışmaları, şartların zor olmasına rağmen sürüyor. İnşallah en kısa sürede bulunur."

Karaman'dan Mersin'e giden Furkan Keleş (23), Rabia Bingöl (19) ve Ege Kabalak (26), 24 Mart'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arazi aracıyla Karaman-Erdemli kara yolunda mahsur kalmıştı. Yardım istemek için araçtan ayrılan Furkan Keleş ve Ege Kabalak'tan haber alınamamıştı. Aramalar sonucunda Keleş bulunmuştu.