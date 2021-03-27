Karaman'da kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Karaman'da önceki gün yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arkadaşlarıyla yolda mahsur kalınca yardım çağırmak için araçtan ayrılarak kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi.

Karaman ve Adana'dan bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri, aracından ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ege Kabalak'ı (26) bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Köylülerin yardımı ve paletli arama kurtarma araçlarıyla Kabalak'ın gidebileceği yönlerde çalışmalara devam eden ekipler, özellikle Mersin'in Erdemli ilçesindeki Cocakdere mevkisinde faaliyetleri yoğunlaştırdı.

Karaman Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin de arama çalışmalarına katıldı.

Ayrancı ilçesine bağlı Çat köyü sakinlerinden Tamer Gözeller, gazetecilere, mahsur kalan aracı köyden geçerken gördüğünü söyledi.

Daha sonra aracın yolda kaldığını duyduklarını ve iş makineleriyle bölgeye gittiklerini belirten Gözeller, şunları kaydetti:

"Araçta bir kadın vardı. Diğerlerini sorduğumuz zaman yardım bulmak için araçtan ayrıldıklarını söyledi. Biz de gittikleri yöne doğru arama çalışmalarını yoğunlaştırdık. Birini arama çalışmaları kapsamında bulduk. Diğerini bulmak için gece boyunca çalışmalarımızı sürdürdük ama bir sonuç alamadık. Bugün ise arama çalışmaları, şartların zor olmasına rağmen sürüyor. İnşallah en kısa sürede bulunur."

Bölgede çalışan ekipler hava şartlarının kötüleşmesi ve karanlık olması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verdi. Arama kurtarma çalışmasına katılan AFAD, jandarma ve vatandaşlar Çat köyüne geldi. Çalışmaların yarın sabah yeniden başlayacağı öğrenildi.

Karaman'dan Mersin'e giden Furkan Keleş (23), Rabia Bingöl (19) ve Ege Kabalak (26), 24 Mart'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arazi aracıyla Karaman-Erdemli kara yolunda mahsur kalmıştı. Rabia Bingöl araçta kalırken, yardım istemek için araçtan ayrılan Furkan Keleş ve Ege Kabalak kaybolmuş, aramalar sonucunda Keleş bulunmuştu.