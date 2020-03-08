Karaman'da kayıp şahıs için arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da kayıp şahıs için arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika

Karaman'da kayıp şahıs için arama kurtarma çalışması başlatıldı

1 saat önce

Karaman'da, iki gündür kendisinden haber alınamayan Hikmet Çetin için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Karaman'da kayıp şahıs için arama kurtarma çalışması başlatıldı, System.String[]

Karaman'da, iki gündür kendisinden haber alınamayan Hikmet Çetin için arama kurtarma çalışması başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesine bağlı Yukarıçağlar köyünde ikamet eden 41 yaşındaki Hikmet Çetin, Cuma günü akşam saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi. Çetin'in eve dönmemesi üzerine telaşlanan ailesi jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri köylülerle birlikte şahsın gitmiş olabileceği düşünülen köyün Kale mevkiindeki dağlık alanda arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgenin dağlık ve dik yamaçlardan oluşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında drone ile iz takip köpeği de kullanıldı. Gece saat 23.00'a kadar devam eden arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.


Arama kurtarma çalışmasına katılan ekipler ilçe merkezine dönerken, çalışmaların sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı öğrenildi. - KARAMAN

Hikmet Çetin, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti
New York Times: Erdoğan, Avrupa'nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 03:39:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da kayıp şahıs için arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]