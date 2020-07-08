Karaman'da kaymakamlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karaman'da Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın başkanlığında ilçe kaymakamlarının katılımlarıyla toplantı yapıldı.

Valilik Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Vali Işık, ilçelerin genel durumu, yapılan yatırımlar, yürütülen hizmetler, projeler ve faaliyetlerle ilgili ilçe kaymakamlarından bilgi aldı.

İlçelerde yürütülen çalışmaların son durumu ile genel asayiş, eğitim, sağlık, sosyal ve ekonomik alandaki hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile yaşanan sorun ve eksikliklerin giderilmesi konularının istişare edildiği toplantıda ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sürdürülen çalışmalar ele alındı.