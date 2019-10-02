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Karaman'da kaza anı güvenlik kamerasında

58 dakika önce

Karaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da kaza anı güvenlik kamerasında, System.String[]

Karaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa Yarba yönetimindeki 42 CJZ 06 plakalı kamyonet, Hamidiye Mahallesi Organize Sanayi Caddesi ile 694. sokak kavşağında ehliyeti olmayan Beytullah Ç. (15) idaresindeki 70 AAJ 692 plakalı motosikletle çarpıştı.


Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Yarba, ekiplerce gözaltına alındı.


Güvenlik kamerası görüntülerinde 42 CJZ 06 plakalı kamyonetin 694. sokağa dönerken, 70 AAJ 692 plakalı motosikletle çarpışması yer alıyor.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:54 Kaynak: AA
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