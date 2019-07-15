Karaman'da kaza sonrası can pazarı...Aracında sıkışan sürücü için herkes seferber oldu
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Karaman'da kaza sonrası can pazarı...Aracında sıkışan sürücü için herkes seferber oldu Karaman'da yön levhasına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü şoför mahallinde sıkıştıKARAMAN - Karaman'da yön levhasına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon mahallinde sıkıştı.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:10 Kaynak: İHA
'da kaza sonrası can pazarı...Aracında sıkışan sürücü için herkes seferber oldu
Karaman'da yön levhasına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı
KARAMAN - Karaman'da yön levhasına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon mahallinde sıkıştı. Sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için itfaiye ile güvenlik güçleri ve vatandaşlar adeta seferber oldu.
Kaza, saat 17.45 sıralarında Karaman- Konya
Karayolunun 29. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Galip U. yönetimindeki 42 ABH 910 plakalı hafif ticari araç, Konya'dan Karaman istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir yön levhasına çarptı. Araçta sıkışan sürücü için ilk olarak sağlık görevlileri ve yoldan geçen diğer sürücüler seferber oldu. Daha sonra Karaman itfaiyesinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, sürücüyü kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı. İki ayağı da kırık olan ve baygın haldeki sürücü ambulansla hemen Karaman Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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