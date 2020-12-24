Karaman'da Kazımkarabekir Belediye Başkanı'nın kullandığı otomobil devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Boyacıoğlu'nun Karaman'dan Kazımkarabekir ilçesindeki evine giderken yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve aracın yoldan çıkarak devrildiği öğrenildi.

Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Başkan Boyacıoğlu ve yakınlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Boyacıoğlu yönetimindeki 52 AAK 809 plakalı otomobil, Karaman - Konya kara yolunun 15. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada Başkan Boyacıoğlu ile otomobildeki 2 gelini ve 2 torunu yaralandı.

Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti

Damat dehşeti! Eşiyle görüşmek için gittiği evde kayınpederi ile kayınvalidesini darbetti

DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili açıklama: Daha bulaşıcı ama tehlikeli olduğuna dair kanıt yok