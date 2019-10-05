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Karaman'da kedi kurtarma operasyonu

20 dakika önce

Karaman'da bir otomobilin motor kısmında sıkışan kedi itfaiye ekipleri ve motor ustası tarafından kurtarıldı.

Karaman'da bir otomobilin motor kısmında sıkışan kedi itfaiye ekipleri ve motor ustası tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre Yasin Sılay, 42 DUC 76 plakalı otomobili ile bir yolcusunu tren garına bıraktı. Daha sonra aracını çalıştıran Sılay, kedi sesi duyması üzerine aracı durdurarak motor bölümünü kontrol etti.

Yavru bir kedinin motorun triger kayışına sıkıştığını fark eden sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca olay yerine motor ustası çağrıldı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından Karaman Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Sürücü Sılay, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın motor bölümünden kedi sesi gelmesi üzerine aracı durdurduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Aracın motor kısmını kontrol ettiğim sırada kayışa yavru kedinin sıkıştığını gördüm. Hemen polis ve itfaiyeyi aradım, ardından motor ustası geldi. Yapılan çalışmanın ardından kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Kedi inşallah sağlığına kavuşur."

Karaman'da kedi kurtarma operasyonu

İtfaiye, Karaman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:59 Kaynak: AA
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