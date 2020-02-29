Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtan hırsızlar yakalandı

6 saat önce

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtan hırsızlar yakalandıKARAMAN'da, kendilerini polis olarak tanıtan 6 kişi, Afganistan uyruklu 4 kişinin evine gelip, uyuşturucu operasyonu düzenlediklerini söyleyerek cep telefonu ve bir miktar parayı alıp, kaçtı.

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtan hırsızlar yakalandı

KARAMAN'da, kendilerini polis olarak tanıtan 6 kişi, Afganistan uyruklu 4 kişinin evine gelip, uyuşturucu operasyonu düzenlediklerini söyleyerek cep telefonu ve bir miktar parayı alıp, kaçtı. Şüpheliler kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında, İmaret Mahallesi İmaret Caddesi'nde meydana geldi. İsimleri açıklanmayan 6 kişi, Afganlı 4 kişinin evine gelip, kendilerini polis olarak tanıttı. Uyuşturucu operasyonu düzenlediklerini belirtip, Afganlıları yere yatırarak kelepçeleyen ve etkisiz hale getiren 6 kişi, evdeki cep telefonu ve bir miktar parayı aldı. Bu sırada Afganlılar, 6 kişinin polis olmadığını anlayınca duruma tepki gösterdi. Çıkan arbedenin ardından tabancayla havaya ateş açan şüpheliler, 20 ACP 334 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelileri kent çıkışında Konya yolunda yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtan hırsızlar yakalandı

Karaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:00 Kaynak: DHA
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