Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtan 4 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp Afganistan uyruklu kişilerin evine baskın yapan 4 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtan 4 zanlı tutuklandı, System.String[]

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp Afganistan uyruklu kişilerin evine baskın yapan 4 şüpheli tutuklandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.Ç, A.Ç, U.K. ve C.K. adliyeye sevk edildi.


Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


İmaret Mahallesi İmaret Caddesi'nde, 27 Şubat'ta, 4 Afgan'ın kaldığı eve gelen 6 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtarak, düzensiz göçmenlerin telefonlarını gasbedip kaçmıştı. Zanlılar, kovalamaca sonucunda polis ekiplerince yakalanmıştı. Şüphelilerden ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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