Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp, hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp, hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp, hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

KARAMAN'da kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evde hırsızlık yapan 6 şüpheli polisin takibiyle yakalandı.

Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtıp, hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı, System.String[]

KARAMAN'da kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evde hırsızlık yapan 6 şüpheli polisin takibiyle yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, geçen perşembe günü saat 18.00 sıralarında, İmaret Mahallesi İmaret Caddesi'nde meydana geldi. Konya'dan Karaman'a gelen 6 kişilik gruptan Hasan Ç., Abdullah Ç., Uğur K. ve Celal K., Afganistan uyruklu 4 kişinin kaldığı eve gelip, kendilerini polis olarak tanıttı. Uyuşturucu operasyonu düzenlediklerini belirtip, Afganlıları yere yatırarak kelepçeleyen ve etkisiz hale getiren şüpheliler, evdeki cep telefonu ve bir miktar parayı aldı. Bu sırada Afganlılar, 4 kişinin polis olmadığını anlayınca duruma tepki gösterdi. Çıkan arbedenin ardından tabancayla havaya ateş açan şüpheliler, sokakta kendilerine gözcülük yapan A.C. ve K.D ile birlikte 20 ACP 334 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelileri kent çıkışında Konya yolunda yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerden A.C. ve K.D., polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Hasan Ç., Abdullah Ç., Uğur K. ve Celal K. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:22 Kaynak: DHA
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