Husumetlisini vurup, başında sigara içen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Husumetlisini vurup, başında sigara içen şüpheli tutuklandı

05.09.2022 12:18
Husumetlisini vurup, başında sigara içen şüpheli tutuklandı

KARAMAN'da kendisini bıçaklayan husumetlisi Zekeriya K.'yi (67) tabanca ile vurup, başında sigara içen Hayrettin Akdağ (58) tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

KARAMAN'da kendisini bıçaklayan husumetlisi Zekeriya K.'yi (67) tabanca ile vurup, başında sigara içen Hayrettin Akdağ (58) tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, 3 Eylül'de saat 10.00 sıralarında Fenari Mahallesi 293'üncü Sokak'ta meydana geldi. Evine giden Hayrettin Akdağ, sokakta 7 yıldır husumetli olduğu Zekeriya K. ile karşılaştı. Çıkan kavgada Zekeriya K., Hayrettin Akdağ'ı 2 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Karşılık veren Akdağ da tabanca ile Zekeriya K.'ye 4 el ateş etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hayrettin Akdağ'ı sigara yakıp, kanlar içinde yatan Zekeriya K.'yi bir süre izlediği görüldü.

HUSUMET, 'KÜFÜRLEŞME' YÜZÜNDEN BAŞLAMIŞ

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanıp, taburcu olan Hayrettin Akdağ, dün polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Hayrettin Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zekeriya K.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Bu arada ikili arasındaki husumetin 7 yıl önce 'küfürleşme' nedeniyle başladığı, bu süreçte tarafların yine 2 kez 'küfürleşme' nedeniyle birbirlerinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Karaman, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetlisini vurup, başında sigara içen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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