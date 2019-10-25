Son Dakika Haberleri: Karaman'da Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı
Son Dakika Güncel Karaman'da Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı

Karaman'da Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı

1 saat önce

Karaman'da Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında toplandı.

Karaman'da Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı, System.String[]

Karaman'da Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında toplandı.


Meral, polisevinde düzenlenen toplantıda, ilin daha huzurlu ve güvenli bir kent olabilmesi için toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü belirtti.


Toplumsal sorunların sadece emniyet tedbirleri ile çözülemeyeceğinin altını çizen Meral, kamu kurum ve kuruluşları kadar vatandaşların da aynı hassasiyet ve duyarlılıkla hareket etmesinin sorunların çözümünde etkin rol oynayacağını ifade etti.


Toplantıda asayiş, trafik, okul güvenliği başta olmak üzere genel asayiş konuları ele alındı.


Toplantıya, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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