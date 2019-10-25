Karaman'da Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında toplandı.



Meral, polisevinde düzenlenen toplantıda, ilin daha huzurlu ve güvenli bir kent olabilmesi için toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü belirtti.



Toplumsal sorunların sadece emniyet tedbirleri ile çözülemeyeceğinin altını çizen Meral, kamu kurum ve kuruluşları kadar vatandaşların da aynı hassasiyet ve duyarlılıkla hareket etmesinin sorunların çözümünde etkin rol oynayacağını ifade etti.



Toplantıda asayiş, trafik, okul güvenliği başta olmak üzere genel asayiş konuları ele alındı.



Toplantıya, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, daire müdürleri ve davetliler katıldı.