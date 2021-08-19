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Kereste deposunda yangın çıktı - Son Dakika

Kereste deposunda yangın çıktı

19.08.2021 14:41

Karaman'da kereste deposunda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karaman'da kereste deposunda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir şirkete ait, içerisinde kereste bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar ürerine bölgeye Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının sıçramaması için diğer depolar boşaltılmaya çalışılıyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kereste deposunda yangın çıktı
Kereste deposunda yangın çıktı
Kereste deposunda yangın çıktı
Kereste deposunda yangın çıktı
Kereste deposunda yangın çıktı

Hamidiye, Karaman, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kereste deposunda yangın çıktı - Son Dakika


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