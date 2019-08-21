Son Dakika Haberleri: Karaman'da kimliği belirsiz kişilerce bir ev kurşunlandı
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Karaman'da kimliği belirsiz kişilerce bir ev kurşunlandı

1 saat önce

Karaman'da kimliği belirsiz kişiler, araç içerisinden tüfekle bir eve 7 el ateş açarak kaçtı.

Karaman'da kimliği belirsiz kişilerce bir ev kurşunlandı, System.String[]
Karaman'da kimliği belirsiz kişiler, araç içerisinden tüfekle bir eve 7 el ateş açarak kaçtı.

Olay, gece saat 23.45 sıralarında Külhan Mahallesi, Yeni Minare Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın önüne araçla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler 1'nci kattaki daireye av tüfeği ile 7 el ateş ettikten sonra olay yerinden hızla kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaşanan kurşunlama olayında kimse yaralanmazken, polis kurşunlanmanın meydana geldiği bina önüne güvenlik şeridi çekti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği pencerenin camları ise kırıldı. Olay yeri inceleme ekibi, kurşunlanan daire ile tüfekten çıkan boş kovanlarda inceleme yaptı. Polis, olayı gerçekleştirerek kaçan kişileri yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN
Karaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:11 Kaynak: İHA
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