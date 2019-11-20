Son Dakika Haberleri: Karaman'da kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri ele alındı
Son Dakika Güncel Karaman'da kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri ele alındı - Son Dakika

Karaman'da kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri ele alındı

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında kentte kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri hakkında toplantı yapıldı.

Karaman'da kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri ele alındı, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında kentte kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri hakkında toplantı yapıldı.


Vali Meral, Valilik Toplantı Salonunda, yaklaşan kış mevsimi ile birlikte il genelinde yaşanabilecek olumsuzlukların yerinde ve zamanında çözüme kavuşturulması için ilgili kurumların birbirleriyle sürekli iletişim halinde bulunması ve koordinasyonun sağlanması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.


Zorlu kış şartlarında vatandaşların emniyetli ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için ilgili kurumlarca gereken tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Meral, vatandaşların da kendi emniyet ve güvenlikleri için başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uymalarını ve mevcut kış şartlarına göre araçlarının bakımlarını ve hazırlıklarını tamamlanması hususunda dikkat çekti.


Toplantıya, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Evren Çakır ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:46 Kaynak: AA
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