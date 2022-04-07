Karaman'da KMÜ'den kısa kısa - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, AK Parti Karaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Bayır'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlık binasında gerçekleşen ziyarette Rektör Ak, Merkez İlçe Başkanlığı'na atanan Bayır'ı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ertekin'in de yer aldığı ziyarette Ak, Bayır ve çalışma arkadaşları ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.

KMÜ'de otizm farkındalık günü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) "Aileler Konuşuyor: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Olmak" konulu program düzenlendi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla KMÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörlüğü ve Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen programa üniversitenin akademik ve idari personeli ile otizmli çocuklar, aileleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Çınar Köysüren'in açış konuşması ile devam etti.

Prof. Dr. Aliye Çınar Köysüren, otizme farkındalık kazandırmak amacıyla böyle bir program organize ettiklerini belirterek, dezavantajlı gruplara destek verilerek onların teknik zekalarını ortaya koyabilecekleri alanlara yönlendirilmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Ünlüol Ünal da, "Otizm, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapmayla giden nöropsikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Otizm ile birlikte konuşmada sınırlılık, sosyalitede zayıflık ve beyinin işleyişinde aksaklık görülebilir." dedi.

Etkinlik yapılan konuşmaların ardından Mercan Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen otizmli çocuklar tarafından hazırlanan müzikal gösterimi ile sürdü.

Müzikalin ardından Engelsiz Üniversite Birim Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Dr. Caner Kasap yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen söyleşiye geçildi. Söyleşide otizmli çocuk sahibi anneler bu süreçte yaşadıkları deneyimleri anlattı.

Program, teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.