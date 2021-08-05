Karaman'da kokain ile yakalanan 2 kişiye adli kontrol şartı - Son Dakika

Karaman'da kokain ve silahlarla yakalanarak gözaltına alınan 2 kişiden biri savcılıktaki ifadesinin ardından, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları duyum üzerine takibe aldıkları A.T. ve V.D. isimli şahısları düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise 30 gram kokain, 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 235 adet tabanca mermisi, 955 Euro ve 940 Türk Lirası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.T., savcılık ifadesinin ardından, V.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN