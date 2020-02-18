Karaman'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 2 gözaltı - Son Dakika

Karaman'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 2 gözaltı

7 saat önce

Karaman merkezli 5 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Karaman'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 2 gözaltı, System.String[]

Karaman merkezli 5 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını örgüt üyelerine verdikleri iddiasıyla 4 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Karaman, İstanbul, Malatya, Gaziantep ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eski komiser M.Ü. ve Y.K. yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:24:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]