Karaman'da konferans

Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Karamanoğlu Mehmetbey İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansta, araştırmacı yazar Hayati İnanç, "Hayata ve Edebiyata Dair" konulu konferans verdi.



Karaman Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak yazar Hayati İnanç katıldı.



Açılış konuşmasını ev sahibi Karamanoğlu Mehmetbey İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adile Uyar gerçekleştirdi.



Uyar, konuşmasında şunları kaydetti;



"Bir süredir yoğun emekle gerçekleştirdiğimiz yazar, okur buluşmalarımızın bugünkü konuğu "Hayata ve Edebiyata Dair" konulu konferans ile Sayın Hayati İnanç. Yazarımıza, Karaman halkı ile buluştuğu için ve sizlere de katıldığınız için teşekkür ederim." dedi.

Açılış konuşmasının ardından yazar İnanç sunumunu gerçekleştirdi.



Etkinlik, yazar İnanç'a hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.



Programa Vali Fahri Meral, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.