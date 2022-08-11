DEVRİLEN MOTOSİKLETTE SÜRÜKLENEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Karaman- Konya kara yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. D.A.K. yönetimindeki 70 ABA 581 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Sürücüsü D.A.K. de devrilen motosikletiyle metrelerce sürüklenip yaralandı. Yaralı D.A.K., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.A.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

11 Ağustos nasıl Hip-Hop'un doğum günü oldu, Türkiye'de bu müzik kültürü neyi temsil ediyor?

Kaynak: DHA

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