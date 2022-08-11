DEVRİLEN MOTOSİKLETTE SÜRÜKLENEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

DEVRİLEN MOTOSİKLETTE SÜRÜKLENEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YARALANDI

11.08.2022 11:41

KARAMAN'da kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu, motosikletiyle sürüklenen ehliyetsiz sürücü D.A.K. (17) yaralandı.

KARAMAN'da kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu, motosikletiyle sürüklenen ehliyetsiz sürücü D.A.K. (17) yaralandı. Yaralı D.A.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Karaman- Konya kara yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. D.A.K. yönetimindeki 70 ABA 581 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Sürücüsü D.A.K. de devrilen motosikletiyle metrelerce sürüklenip yaralandı. Yaralı D.A.K., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.A.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle zeytinyağı üretiminin düşmesi Türkiye'yi nasıl etkiler? İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle zeytinyağı üretiminin düşmesi Türkiye'yi nasıl etkiler? 11 Ağustos nasıl Hip-Hop'un doğum günü oldu, Türkiye'de bu müzik kültürü neyi temsil ediyor? 11 Ağustos nasıl Hip-Hop'un doğum günü oldu, Türkiye'de bu müzik kültürü neyi temsil ediyor? Ekrem İmamoğlu'ndan mazgal çağrısı: Bunu yapanı bize ihbar edin Ekrem İmamoğlu'ndan mazgal çağrısı: Bunu yapanı bize ihbar edin
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEVRİLEN MOTOSİKLETTE SÜRÜKLENEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:30 Eren Bülbül'ü korumak isterken 41 kurşun isabet alarak şehit olan Astsubay Ferhat Gedik hakkında duygu dolu mesajlar
11:26 Ekrem İmamoğlu'ndan mazgal çağrısı: Bunu yapanı bize ihbar edin
11:00 Döviz piyasalarında son durum! Dolar, 17,94 liradan satılıyor
10:57 Ertem Şener, Galatasaray taraftarından uyarı aldıktan sonra tehdit etmediğini belirtti
10:47 Altın fiyatları güne sakin başladı! İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları...
10:45 Türk doğal gazı çok yakında! Boruların döşendiğini bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarih verdi
10:39 Parçalanmasına ramak kala! Ölüm saçan başıboş köpekler genç kızın etrafını bir anda sardı
10:09 Hayvanseverler çılgına döndü! 16 tane köpeği eve kapatan sahibi iddiaları reddetti
10:05 Vatandaşların şikayeti sonrası Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmişti! Bazı ünlüler tepki gösterdi
10:01 İzinsiz konuşma yapmak isteyen Ali Babacan'ı engelleyen polisler, amirleriyle görüştükten sonra gerginlik sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 11:41:46. #1.12#
SON DAKİKA: DEVRİLEN MOTOSİKLETTE SÜRÜKLENEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement